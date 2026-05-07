Spada rinuncia all' udienza per la scarcerazione? Gli avvocati delle vittime | Scelta molto significativa

La vicenda giudiziaria coinvolge tre soggetti principali: la Procura di Forlì, gli avvocati di Luca Spada e i legali delle famiglie delle presunte vittime. Recentemente, Spada ha deciso di non partecipare all'udienza prevista per la richiesta di scarcerazione. Questa scelta è stata commentata dagli avvocati delle vittime come molto significativa, aggiungendo un ulteriore capitolo a una fase ancora complessa del procedimento legale.

Appare sempre di più una partita a scacchi, quella che si sta giocando a tre tra Procura della Repubblica di Forlì, il team di difesa di Luca Spada e gli avvocati che tutelano la parte civile, in particolare due famiglie che hanno visto i loro cari presunte vittime del soccorritore della Croce.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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