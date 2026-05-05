La difesa ha deciso di non chiedere il riesame dell’ordinanza di custodia cautelare nel caso Spada, rinunciando all’udienza prevista. La decisione è stata presa a causa di alcune indagini in corso, che coinvolgono elementi ancora da chiarire. Nel frattempo, si stanno approfondendo le circostanze della morte di una paziente avvenuta durante il trasporto, anche se i dettagli specifici non sono stati resi pubblici.

? Cosa scoprirai Perché la difesa ha bloccato l'udienza per il riesame di Spada?. Come è avvenuta la morte della paziente durante il trasporto?. Cosa hanno scoperto i medici riguardo all'iniezione nel catetere venoso?. Perché la Procura di Forlì sta gestendo sei diversi omicidi?.? In Breve Avvocati Martines e Parigi attendono il deposito dei verbali della Procura di Forlì.. Vittima Deanna Mambelli deceduta per iniezione d'aria tramite catetere venoso il 25 novembre 2025.. Indagini della Procura di Forlì riguardano complessivamente sei omicidi.. Luca Spada è in carcere dall'11 aprile per l'accusa di omicidio volontario.. L’udienza per il riesame di Luca Spada a Bologna è stata annullata questa mattina dopo la decisione della difesa di non procedere con l’istanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Spada: la difesa rinuncia al riesame per via delle indagini

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