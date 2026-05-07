Spaccio furti e rapine | oltre 20 arresti nel X Municipio in un mese

Nel X Municipio sono stati eseguiti 22 arresti nel corso dell’ultimo mese dalla Polizia di Stato, concentrando le operazioni in campo di spaccio, furti e rapine. I controlli hanno interessato varie zone del territorio, portando all’arresto di persone coinvolte in attività illegali. L’operato delle forze dell’ordine si inserisce in un’azione volta a contrastare fenomeni criminali nella zona.

Ostia, 7 maggio 2026 – È di 22 arresti il bilancio dell’attività della Polizia di Stato rilevato nel solo X Municipio nell’ultimo mese. I risultati sono il frutto di un lavoro quotidiano messo in campo dal Distretto di P.S. Lido di Roma, nella cui competenza ricade non solo l’area del litorale, ma anche le zone interne che dal mare conducono alla città. A dar man forte agli uomini di via Viale Giuseppe Genoese Zerbi hanno concorso le pattuglie della Sezione Volanti della Questura di Roma e gli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine. Nel bilancio del mese, spiccano numericamente gli arresti operati in esecuzione di provvedimenti definitivi...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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