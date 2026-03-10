Furti rapine spaccio e incidenti | ecco la mappa della Udine criminale

Negli ultimi mesi, la redazione ha raccolto dati e notizie sui principali episodi di cronaca nera a Udine e provincia, tra cui furti, rapine, spaccio di droga e incidenti. La mappa della criminalità locale si arricchisce di ricostruzioni, numeri e casistiche che evidenziano la varietà dei fatti avvenuti nel territorio. Sono state condotte anche interviste per approfondire alcuni di questi eventi.

Negli ultimi mesi abbiamo raccolto dati, informazioni e numeri su tutti i reati che riguardano il nostro territorio. Non si tratta solo di cronaca, ma di raccontare più nel profondo cosa succede e dove Con il passare dei mesi, la nostra redazione ha raccolto una serie di dati e notizie riguardanti i fatti di cronaca nera relativi al territorio: ricostruzioni, numeri, casistica e interviste che attengono i principali fatti criminali avvenuti a Udine e in provincia. Si tratta di un lavoro meticoloso, attraverso il quale ora proviamo a tratteggiare un quadro che ci aiuti a capire meglio il luogo dove viviamo. Una mappa per andare oltre ai numeri e che, grazie ai fatti, racconta come sta cambiando il nostro territorio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

