NelBarese, i carabinieri della compagnia di Modugno hanno effettuato un'operazione che ha portato a diversi arresti. Sono stati identificati e fermati alcuni individui coinvolti in accuse di furti e rapine, con dettagli sull'intervento che saranno comunicati nelle prossime ore. L'operazione si inserisce in un'attività di controllo sul territorio volta a contrastare questi reati.

Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito la comunicazione dei carabinieri: Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Modugno che, a conclusione di attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di diverse persone, ritenute responsabili (fatte salve le valutazioni nelle fasi successive con il contributo della difesa), di appartenere ad un'associazione a delinquere dedita, tra il 2022 ed il 2023, ai furti e rapine ai danni di attività commerciali, riciclaggio e ricettazione, con l'aggravante della disponibilità di armi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Accuse, furti e rapine nel barese: vari arresti nel barese Carabinieri

