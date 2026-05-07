Maxi blitz antidroga a Sant’Antimo | 26 arresti smantellata rete legata ai clan Verde e Ranucci

Un'operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna ha portato all’arresto di 26 persone coinvolte in un traffico di droga a Sant’Antimo. L’indagine ha smantellato una rete che collegava i clan Verde e Ranucci. Le autorità hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, ritenendo gli indagati responsabili di reati legati alla vendita e allo smistamento di sostanze stupefacenti.

Maxi blitz dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 26 persone, gravemente indiziate di reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. Nel dettaglio, 18 persone sono finite in carcere, mentre per altre 8 sono stati disposti gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di droga, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, con aggravanti legate al metodo mafioso.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Maxi blitz antidroga a Sant’Antimo: 26 arresti, smantellata rete legata ai clan Verde e Ranucci Notizie correlate Blitz antidroga nel Nolano, 23 arresti: smantellata rete legata al clan RussoVentitré persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga nel Nolano. Blitz a Sant’Antimo, 14 arresti: alleanza tra i clan Puca, Ranucci e Verde per spartirsi il territorioOperazione anticamorra dei carabinieri a Sant'Antimo (Napoli): colpiti i clan Ranucci, Verde e Puca, ordinanza per 14 persone. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Sant’Antimo, maxi blitz antidroga della Dda: 26 arresti tra carcere e domiciliari, nel mirino i clan Verde e Ranucci; Maxi blitz antidroga a Sant’Antimo: 26 arresti, smantellata rete legata ai clan Verde e Ranucci; Blitz antidroga tra Sant’Antimo e Sant’Arpino: 26 misure cautelari, la Dda ipotizza due gruppi criminali; Napoli, scontro sui cancelli della Galleria Umberto: 880mila euro sono troppi. Rinviata la delibera. Sant'Antimo, blitz antidroga dei carabinieri: 26 arresti - facebook.com facebook