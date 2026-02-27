San Giovanni Incarico arrestato 20enne per spaccio sequestrati crack cocaina e 2.500 euro

A San Giovanni Incarico, i Carabinieri hanno arrestato un 20enne in flagranza di reato per spaccio di droga. Durante l'operazione, sono stati sequestrati crack, cocaina e 2.500 euro in contanti. L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi e rientra in un’azione contro il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Il giovane è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un nuovo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti è stato messo a segno nel frusinate. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni Incarico hanno arrestato in flagranza di reato un ventenne, gravemente indiziato di detenzione di droga ai fini di spaccio.Il controllo.