Nella serata di ieri, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 42 anni a Baiano con circa 10 grammi di hashish nascosti all’interno di una cialda di caffè. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato la sostanza stupefacente occultata in modo particolare, all’interno di una normale confezione di caffè. L’arrestato è stato fermato in un’area pubblica, dove si era svolto un incontro tra lui e un cliente.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il 42enne a nascondere la droga nella cialda?. Dove si è consumato l'incontro tra lo spacciatore e il cliente?. Perché il tentativo di mimetizzazione è fallito davanti ai carabinieri?. Quali misure ha disposto la Procura per l'uomo di Avella?.? In Breve Soggetto di Avella arrestato in flagranza per 3 grammi di hashish.. Procura di Avellino dispone arresti domiciliari per il quarantiduenne.. Operazione della compagnia di Baiano contro il microspaccio locale.. I carabinieri della compagnia di Baiano hanno arrestato un uomo di 42 anni originario di Avella durante un’operazione contro lo spaccio di stupefacenti. L’intervento dell’aliquota radiomobile ha portato al fermo del soggetto proprio mentre tentava di concludere una vendita di circa 3 grammi di hashish.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spaccio a Baiano: arrestato 42enne con hashish in una cialda di caffè

Notizie correlate

Ischia, scoperta base di spaccio: arrestato 43enne con cocaina e hashishBlitz della Polizia di Stato a Barano d’Ischia, dove nel pomeriggio di ieri un 43enne del posto, con precedenti di polizia, è stato arrestato per...

Pizzicato al parco con l'hashish: giovane arrestato per spaccio di drogaNella mattinata di ieri la pattuglia in servizio di controllo del territorio del Commissariato di Polizia di Faenza, con il supporto della Squadra...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Arrestato 42enne ad Avella per spaccio: Carabinieri in azione contro la droga; Spaccio di droga: arrestato 42enne nell'avellinese; Baiano, quarantaduenne accusato di detenzione di droga: concordata la pena; Inquinamento ambientale e abusivismo edilizio, i Carabinieri denunciano tre persone.

Arrestato 42enne ad Avella: sorpreso mentre tentava di spacciare hashishProsegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. Nell’ambito di questi controlli, i militari dell’Aliquo ... irpiniaoggi.it

Sorpreso mentre cedeva hashish, arrestato 42enne ad AvellaL’operazione è stata condotta dall’aliquota radiomobile della Compagnia di Baiano. I carabinieri hanno sorpreso il 42enne nel momento in cui stava cedendo la ... cronachedellacampania.it

Spaccio di droga a Busto, in casa avevano 18mila euro in contanti - facebook.com facebook

Altro colpo allo spaccio: arrestati due nordafricani in centro dalla Polizia di Stato x.com