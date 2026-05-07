spacciava in negozio condannato a 4 anni

Un uomo, proprietario di un negozio di vicinato in corso Cabassi, è stato condannato a quattro anni di reclusione e a una multa di 18mila euro. La decisione deriva dal reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, attività che si è svolta all’interno del suo negozio. Il negozio stesso era stato chiuso a gennaio dello scorso anno in seguito alle indagini.

CARPI È stato condannato a quattro anni di reclusione e a 18mila euro di multa, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, il proprietario del negozio di vicinato in corso Cabassi, che è stato chiuso a gennaio scorso. L’uomo, uno straniero 50enne – difeso dall’avvocato Massimo Porta – ha precedenti specifici risalenti al 2023 ed era stato arrestato a novembre scorso. A gennaio, dopo due provvedimenti di sospensione, gli è stata revocata la licenza commerciale, con chiusura definitiva dell’attività in centro storico, su indicazione della Prefettura a fronte di una situazione ritenuta gravemente lesiva della...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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