Andretta condannato a cinque anni per trent’anni di violenze in famiglia

Sentenza esemplare del tribunale di Avellino per un uomo accusato di maltrattamenti e lesioni contro l’ex moglie e le tre figlie Avellino, 23 febbraio 2026 – Un uomo di sessant’anni, residente ad Andretta, è stato condannato a cinque anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della ex moglie. La decisione, pronunciata dal tribunale di Avellino, segna la fine di un lungo calvario per la donna e le sue tre figlie, che per trent’anni hanno vissuto sotto il peso di vessazioni psicologiche e violenze fisiche inflitte dall’uomo. Il quadro delle violenze è stato ricostruito nel corso del dibattimento, durante il quale è emerso che l’imputato aveva instaurato un regime di controllo assoluto sulla sua famiglia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

