Un ragazzo di 20 anni è stato condannato a quasi tre anni di reclusione dopo essere stato trovato coinvolto nello spaccio di cocaina e hashish nel quartiere San Bernardino di Crema. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine nel corso di un’operazione di polizia che ha portato anche a un’indagine più ampia sul traffico di sostanze stupefacenti nella zona. La sentenza è stata emessa in tribunale.

È stato arrestato un giovane di 20 anni a Cremona per spaccio di sostanze stupefacenti, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica. Il ragazzo, cittadino italiano di origini tunisine, è stato rintracciato presso la sua abitazione nel quartiere San Bernardino di Crema. La condanna, che prevede una pena complessiva di 2 anni 11 mesi e 28 giorni di reclusione, è stata inflitta a seguito di una sentenza per spaccio e altri reati. Il provvedimento di carcerazione Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio di ieri gli agenti hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti del giovane, già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crema, spacciava cocaina e hashish dal quartiere San Bernardino: condannato a quasi 3 anni un 20enne

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