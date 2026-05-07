Nella mattinata di ieri, un forte temporale ha provocato l’allagamento del sottopassaggio di via Maremmana, tra Calcinaia e Pontedera. La polizia locale e i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un uomo di circa trent’anni rimasto intrappolato nella sua auto. L’intervento si è concluso con successo, permettendo all’uomo di mettersi in salvo. La strada è rimasta chiusa per alcune ore a causa delle operazioni di messa in sicurezza.

CALCINAIA-PONTEDERA Il maltempo che ieri mattina presto si è abbattuto sulla zona ha causato l’allagamento del sottopassaggio di via Maremmana, tra i comuni di Calcinaia e Pontedera. E una giovane donna di 30 anni, alla guida della sua auto, è rimasta intrappolata. E’ stata salvata dagli agenti della polizia locale Unione Valdera del comando di Pontedera e dai vigili del fuoco. La giovane, che ha vissuto veri e propri momenti di terrore, con l’acqua fin quasi ai finestrini della macchina, non ha riportato conseguenze fisiche e non ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari. Sta bene anche se avrà bisogno di un po’ di tempo per smaltire la paura.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sottopassaggio allagato. Polizia locale e pompieri salvano trentenne in auto

Notizie correlate

Cadoneghe, sottopassaggio allagato: blackout e pompe guaste bloccano la viabilità, traffico deviato.Cadoneghe Sott’Acqua: Blackout e Pompe Guaste Paralizzano la Viabilità Un sottopassaggio di via Augusta a Cadoneghe, in provincia di Padova, è stato...

Allerta meteo, il bilancio del maltempo: salvato automobilista intrappolato in sottopassaggio allagatoL'allerta meteo per l'Umbria, lanciata 36 ore fa dalla Protezione Civile, dovrebbe cessare con le prime ore del 15 aprile prossimo.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Sottopassaggio allagato. Polizia locale e pompieri salvano trentenne in auto; Sottopasso Forlanini allagato e chiuso; Pisa, bloccato con l’auto nel sottopasso allagato; Auto bloccata nel sottopasso allagato.

Sottopasso Forlanini allagato e chiusoSottopasso Forlanini chiuso al traffico dalla polizia locale verso le 14.45 di oggi, mercoledì 6 maggio, per allagamento. Di Nuovo. Una emergenza che si verifica puntualmente, in caso di forti piogge. polesine24.it

Sottopassaggio allagato - facebook.com facebook