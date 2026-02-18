Cadoneghe sottopassaggio allagato | blackout e pompe guaste bloccano la viabilità traffico deviato

A Cadoneghe, un guasto alle pompe di sollevamento ha provocato l'allagamento di un sottopassaggio di via Augusta, bloccando la circolazione e causando un blackout. La strada è rimasta sommersa e i veicoli sono stati costretti a deviare su percorsi alternativi, con il traffico in tilt per tutta la sera.

Cadoneghe Sott’Acqua: Blackout e Pompe Guaste Paralizzano la Viabilità. Un sottopassaggio di via Augusta a Cadoneghe, in provincia di Padova, è stato reso impraticabile nella serata di ieri, 16 febbraio 2026, a causa di un allagamento causato da un guasto alle pompe di sollevamento. L’interruzione di corrente ha compromesso il drenaggio delle acque, bloccando la circolazione e costringendo le autorità a deviare il traffico. Il sindaco Marco Schiesaro ha espresso gratitudine ai cittadini per la segnalazione e ha elogiato l’intervento della polizia locale. L’Emergenza e l’Intervento Immediato. L’allarme è scattato intorno alle 20:00 di ieri, quando automobilisti di passaggio hanno segnalato un accumulo di circa sette centimetri d’acqua nel sottopassaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

