Allerta meteo il bilancio del maltempo | salvato automobilista intrappolato in sottopassaggio allagato

Nelle ultime 36 ore, l'Umbria ha affrontato un forte episodio di maltempo che ha portato allagamenti e situazioni di emergenza. La Protezione Civile aveva emesso un'allerta meteo che rimarrà in vigore fino alle prime ore del 15 aprile. Durante l'evento, un automobilista è stato salvato dopo essere rimasto intrappolato in un sottopassaggio allagato. Al momento, non ci sono altre situazioni critiche segnalate.

L'allerta meteo per l'Umbria, lanciata 36 ore fa dalla Protezione Civile, dovrebbe cessare con le prime ore del 15 aprile prossimo. Il rischio - emergenza codice giallo su tutto il territorio regionale - di temporali con importanti accumuli di pioggia al suolo era più che fondato soprattutto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Paura a Ischitella: automobilista intrappolato nel fango salvato dai vigili del fuocoA soccorrere il malcapitato sono stati i vigili del fuoco, con i volontari della protezione e gli operatori del 118. Calabria, maltempo e alberi pericolosi: ferito automobilista sulla SS572, allerta meteo in corso.Un uomo è rimasto ferito nel vibonese a seguito del crollo di un albero sulla sua vettura lungo la strada statale 572 “Monte Cucco e Monte Pecoraro”,...