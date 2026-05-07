Sotto le volte di Santa Maria del Fiore | un viaggio tra arte musica e spiritualità

In vista del giubileo francescano del 2026, la parrocchia di Santa Maria del Fiore a Forlì sta organizzando un evento che metterà in mostra le sue opere d’arte e i suoi spazi sacri. L’iniziativa prevede visite guidate, concerti e momenti di preghiera, con l’obiettivo di coinvolgere i fedeli e i visitatori. L’evento si svolgerà sotto le volte della chiesa, un edificio storico che custodisce elementi artistici e spirituali.

In occasione del giubileo francescano del 2026, la parrocchia di Santa Maria del Fiore a Forlì si prepara a svelare i suoi tesori attraverso un’iniziativa che fonde fede, storia e bellezza artistica. Domenica 17 maggio, questa antica chiesa giubilare, da sempre radicata nel territorio come.🔗 Leggi su Forlitoday.it I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe | Audiolibro Completo in italiano Notizie correlate La rinascita di Santa Maria delle Mose tra custodia costante e spiritualità ritrovataL’antico varco di Santa Maria delle Mose, alle porte di Piacenza, non è più solo un rudere testimone di un passato glorioso, ma un luogo di fede... Al Convento di Montecarlo un “Omaggio a Maria” tra musica e spiritualitàArezzo, 6 maggio 2026 – Al Convento di Montecarlo un “Omaggio a Maria” tra musica e spiritualità. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Paolo Calabresi: Mia moglie? M'avrà lasciato 12 volte prima di sposarci; Una cartolina da casa nostra; Chiave di volta. Schlussstein, chiave di volta, è il titolo del progetto artistico realizzato nella chiesa di Santa Maria a Lyskirchen, da Alwine Baresch; Firenze, presentazione al pubblico del restauro di tre disegni dell’Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore. Latina, fuga di gas sotto il ponte di Borgo Santa Maria: divampano le fiamme, strada chiusaOrmai da diversi minuti il ponticello che si trova alla fine di via del Crocifisso, quello che permette l'accesso nel centro abitato di Borgo Santa Maria, è stato chiuso al traffico per un'improvvisa ... ilmessaggero.it Vasto - Chiesa di Santa Maria del Carmine, al via l’appalto da 620mila euro per campanile e tetto - facebook.com facebook