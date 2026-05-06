Al Convento di Montecarlo un Omaggio a Maria tra musica e spiritualità

Domenica 10 maggio alle 17,30 presso la chiesa di San Giovanni Battista si terrà un concerto dell’ensemble EstroInCanto, dedicato a Maria. L’evento si svolge nel Convento di Montecarlo e combina musica e spiritualità, con un repertorio di canti medievali in onore della Vergine. La manifestazione è aperta al pubblico e fa parte di un omaggio dedicato alla devozione mariana.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Al Convento di Montecarlo un “Omaggio a Maria ” tra musica e spiritualità. Domenica 10 maggio alle 17,30 nella chiesa di San Giovanni Battista il concerto dell’ensemble EstroInCanto celebra la devozione mariana nel canto medievale. Sarà un pomeriggio all’insegna della spiritualità e della grande musica quello in programma domenica 10 maggio alle 17,30 nella chiesa di San Giovanni Battista, al Convento di Montecarlo, a San Giovanni Valdarno. Qui andrà in scena “Omaggio a Maria. La devozione mariana nel canto medievale”, un concerto di musica sacra promosso dalla Fondazione Be.St. al convento di Montecarlo con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al Convento di Montecarlo un “Omaggio a Maria” tra musica e spiritualità Notizie correlate Il grande organo protagonista: un nuovo appuntamento tra musica e spiritualità al DuomoProsegue il percorso musicale che intreccia arte organistica e raccoglimento spirituale in uno dei luoghi più suggestivi della città. La rinascita di Santa Maria delle Mose tra custodia costante e spiritualità ritrovataL’antico varco di Santa Maria delle Mose, alle porte di Piacenza, non è più solo un rudere testimone di un passato glorioso, ma un luogo di fede...