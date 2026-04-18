La rinascita di Santa Maria delle Mose tra custodia costante e spiritualità ritrovata

L’antico varco di Santa Maria delle Mose, situato alle porte di Piacenza, è stato recentemente restaurato e recuperato come spazio di culto. La struttura, un tempo abbandonata, ora viene sorvegliata costantemente e utilizzata per celebrazioni religiose. La comunità locale ha ripreso a frequentare il luogo, che ora rappresenta un punto di riferimento spirituale e storico per la zona.

L’antico varco di Santa Maria delle Mose, alle porte di Piacenza, non è più solo un rudere testimone di un passato glorioso, ma un luogo di fede pulsante. Mercoledì scorso, come accade ormai stabilmente ogni mese, le porte della chiesa si sono spalancate per la celebrazione della messa, un rito.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Piacenza, la rinascita di Santa Maria delle Mose tra custodia costante e spiritualità ritrovataPiacenza – L’antico varco di Santa Maria delle Mose, alle porte di Piacenza, non è più solo un rudere testimone di un passato glorioso, ma un luogo... Chiesa Santa Maria: la rinascita di Romiti dopo l’alluvioneNel cuore del quartiere Romiti, la nuova chiesa di Santa Maria del Voto ha aperto le sue porte nella Domenica delle Palme del 29 marzo 2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La fede apre uno spazio dove Dio può agire: il nuovo patriarca di Baghdad e dei caldei, Paul III a Santa Maria in Trastevere; Friuli:Zilli, Fieste de Patrie rinnova memoria, identità e gratitudine; Tela di Guercino sotto esame con Unibo ed esperti francesi; Santa Maria di Sala, è polemica sui marciapiedi per disabili non realizzati. Bari. La rinascita di Santa Maria del Rosario tra fede, storia e tecnologiaAttraversare il porticato di Santa Maria del Rosario in piazza Garibaldi, a Bari, significa immergersi in un’oasi di pace, lasciandosi alle spalle il frastuono del quartiere Libertà. Ancor prima di va ... agensir.it Santa Maria della Creatività, la rinascita dell'ex manicomio: un progetto di Spaghetti UnpluggedDa Spaghetti Unplugged, format ormai ultradecennale e punto di riferimento per la nuova musica italiana, nasce un nuovo progetto di rinascita urbana, cultura e partecipazione. Si chiama Santa Maria ... ilmessaggero.it Radio Maria. . LIVEParrocchia Santa Maria ad Nives - Vernole (Lecce) In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com facebook H. 16:20 Rosario - Vespri - #Santa #Messa prefestiva in #collegamento con la Parrocchia Santa Maria ad Nives - Vernole (Lecce) x.com