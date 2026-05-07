È iniziato lo scavo per la costruzione del primo treno sottomarino ad alta velocità, che collegherà le città di Shenzhen e Jiangmen. Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento sotterraneo sotto il mare, con velocità di circa 250 chilometri all’ora. L’opera mira a facilitare i collegamenti tra le due aree urbane, riducendo i tempi di viaggio e potenziando la rete di trasporti regionale.

Sembra il classico convoglio partorito dalla mente di uno sceneggiatore di fantascienza, il tipico mezzo di trasporto di un futuro remoto progettato per sfrecciare ad altissima velocità nel buio degli abissi oceanici. E invece, questo scenario è già una solida realtà ingegneristica in Cina. Come riportato dai media internazionali, Pechino sta ridefinendo i limiti delle infrastrutture globali, trasferendo la propria rete ferroviaria ad alta velocità direttamente sotto il livello del mare con progetti dalle cifre e dalle complessità tecniche senza precedenti. Il cantiere attivo: la sfida di Shenzhen-Jiangmen. La prova concreta di questa rivoluzione logistica si trova attualmente sotto l’estuario del fiume delle Perle.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sotto il mare a 250 all’ora: iniziato lo scavo per costruire il primo treno sottomarino ad alta velocità, collegherà Shenzhen e Jiangmen

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