Alta velocità Napoli-Bari ultimato lo scavo della Galleria Rocchetta

È stato completato lo scavo della Galleria Rocchetta, la più lunga tra le tre gallerie previste nel progetto della linea ferroviaria ad alta velocità e capacità che collega Napoli a Bari. La Galleria si trova lungo il tratto tra Apice e Hirpinia e rappresenta una delle fasi avanzate dei lavori di costruzione della nuova infrastruttura. L’opera fa parte di un progetto più ampio volto a migliorare i collegamenti tra le due regioni.

Prosegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea ferroviaria Alta VelocitàAlta Capacità Napoli–Bari: completato lo scavo della Galleria Rocchetta, la più estesa tra le tre gallerie previste lungo il lotto Apice – Hirpinia.Situata tra le province di Avellino e Benevento, la galleria è lunga 6.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Fantastico Intercity 501 Sestri Levante Napoli Centrale tutto nella nuova livrea a #romatuscolana Notizie correlate Abbattuto l’ultimo diaframma della Galleria Rocchetta: passo decisivo per l’Alta Velocità Napoli-BariTempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha partecipato stamani all’abbattimento dell’ultimo diaframma... Alta velocità Napoli-Bari, completata la galleria Rocchetta: obiettivo fine lavori nel 2029Un passaggio simbolico e operativo insieme segna l’avanzamento della nuova linea ad alta velocità Napoli-Bari. Contenuti di approfondimento Alta Velocità Napoli–Bari, completato lo scavo della Galleria Rocchetta: avanti il cantiere della nuova linea ferroviariaAVELLINO - Prosegue l’avanzamento dei lavori della linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari, uno degli interventi infrastrutturali strategici inseriti nel Corridoio europeo TEN-T Scan ... giornaledipuglia.com Treni, linea Bari-Napoli: completata la Galleria Rocchetta. Altro passo in avanti. Pronta nel 2029Lunga 6,5 chilometri è la più estesa del lotto Apice-Hirpinia e si trova tra le province di Avellino e Benevento. Alla cerimonia è intervenuto ... bari.repubblica.it