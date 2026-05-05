Alta Velocità Bari-Napoli completato lo scavo della Galleria Rocchetta | tunnel da 6,5 km

È stato completato lo scavo della Galleria Rocchetta, il tunnel più lungo tra quelli previsti sul tratto Apice-Hirpinia dell'Alta Velocità Bari-Napoli. La galleria, lunga 6,5 chilometri, rappresenta uno dei principali interventi di questa tratta ferroviaria. L'opera rientra nei lavori di sviluppo della linea ad alta velocità, che collega le due città italiane. La conclusione dello scavo segna un passo importante per il progetto complessivo.

È stato portato a termine lo scavo della Galleria Rocchetta, la più estesa fra i tunnel previsti lungo il lotto Apice-Hirpinia. Proseguono senza sosta i lavori per la nuova linea ferroviaria Alta VelocitàAlta Capacità Bari-Napoli.Un tunnel lungo 6,5 kmIl tratto della Galleria Rocchetta è.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Alta velocità Napoli-Bari, ultimato lo scavo della Galleria RocchettaProsegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea ferroviaria Alta VelocitàAlta Capacità Napoli–Bari: completato lo scavo della Galleria Rocchetta,...

Abbattuto l’ultimo diaframma della Galleria Rocchetta: passo decisivo per l’Alta Velocità Napoli-BariTempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha partecipato stamani all’abbattimento dell’ultimo diaframma...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Av Napoli-Bari, Webuild completa lo scavo della galleria Rocchetta; Dalla Napoli-Bari alla Sicilia: al Sud Rfi investe 52 miliardi; Napoli-Bari. Linea FS Alta Velocità: Martedì 5 'apre' l'ultima galleria: stampa invitata all'evento; Un anno in più per la Napoli-Bari.

Alta Velocità Bari-Napoli, completato lo scavo della Galleria Rocchetta: tunnel da 6,5 kmIl tratto della Galleria Rocchetta è situazione in Campania, fra le province di Avellino e Benevento: la galleria, lunga 6,5 km, è un’opera tra le più impegnative del lotto, realizzata in un ... baritoday.it

Alta Velocità Napoli–Bari, completato lo scavo della Galleria Rocchetta: avanti il cantiere della nuova linea ferroviariaAVELLINO - Prosegue l’avanzamento dei lavori della linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari, uno degli interventi infrastrutturali strategici inseriti nel Corridoio europeo TEN-T Scan ... giornaledipuglia.com

' -, '' Alta velocità Napoli-Bari: la prossima settimana si conclude il lavoro della talpa per lo scavo della galleria Rocchetta, il tunnel che collega Apice alla Stazione Hirpinia - facebook.com facebook