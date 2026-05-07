Sostegno attività commerciali Finocchiaro replica a Siracusano | Il commercio non si salva con annunci elettorali
Il tema del sostegno alle attività commerciali è tornato al centro del dibattito pubblico, con alcune dichiarazioni di rappresentanti istituzionali che hanno sollevato critiche e richieste di chiarimenti. In particolare, un esponente ha risposto alle affermazioni di un’altra figura politica, sottolineando che il rilancio del commercio locale non può essere affidato solo a annunci pubblici. La questione riguarda anche la reale disponibilità di risorse economiche destinate a questo settore.
“Le recenti dichiarazioni della sottosegretaria Siracusano in merito alla chiusura di migliaia di aziende e alla presunta disponibilità di ingenti risorse economiche per il rilancio del commercio cittadino impongono una necessaria operazione di verità e chiarezza nei confronti della comunità e.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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