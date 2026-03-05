Un nuovo bando mira a sostenere chi investe nelle attività commerciali di piccoli borghi, con l’obiettivo di valorizzare le aree meno urbanizzate. Il progetto si rivolge a imprenditori e commercianti interessati a riqualificare e avviare nuove imprese nei centri storici. L’iniziativa vuole promuovere il commercio di vicinato come elemento chiave per la rinascita e la tutela delle tradizioni locali.

Il commercio di vicinato, una risorsa da tutelare nel rispetto delle tradizioni dei piccoli paesi. In quest’ottica il Comune di Ameglia vuole rafforzare il sostegno alle attività e al tessuto economico locale pubblicando un bando per la concessione di contributi a fondo perduto per avviare nuove attività commerciali nei centro storici di Montemarcello e Ameglia paese. "Un tentativo – spiega l’assessore Raffaella Fontana – per assicurare servizi di prossimità ai cittadini dei nostri borghi, per provare ad arginare la desertificazione commerciale correlata ai fenomeni di spopolamento, sostenendo chi vuole aprire una nuova attività. Con questo contributo vogliamo rivitalizzare l’ economia locale e rendere la nostra comunità più vivibile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riscoprire il valore dei borghi. Bando a sostegno di chi investe nelle nuove attività commerciali

