Messina libera da una ' dittatura' con Scurria? Pergolizzi replica a Siracusano | Dichiarazioni molto gravi

Matilde Siracusano ha dichiarato che Messina deve uscire da una presunta dittatura e tornare alla democrazia. La frase ha suscitato reazioni tra i politici locali, che la considerano grave. Pergolizzi, un esponente della città, ha risposto criticando le affermazioni e chiedendo chiarezza. La polemica riguarda accuse forti che coinvolgono il futuro politico di Messina e le sue istituzioni. La discussione continua a dividere opinioni tra i cittadini e gli esponenti politici.

Il presidente del consiglio comunale ha risposto alle affermazioni della parlamentare, che in un video pubblicato sui propri canali social ha commentato la candidatura a sindaco dell'avvocato "Ho appreso di alcune dichiarazioni rese dall'onorevole Matilde Siracusano, nonché Sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento, nelle quali si afferma la necessità di liberare Messina dalla dittatura e farla tornare alla democrazia". Così il presidente del consiglio comunale Nello Pergolizzi risponde a Matilde Siracusano, parlamentare che quest'oggi ha diffuso un video sui propri social per sostenere la candidatura a sindaco di Marcello Scurria, scelto ufficialmente dal centrodestra.