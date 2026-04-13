DLgs 62 2024 | nuove regole per gli alunni con disabilità tra diritti GLO e certificazioni DIRITTO IN CATTEDRA con avv Miceli

Giovedì 16 aprile alle 16, la rubrica giuridica di Orizzonte Scuola si svolgerà in diretta su Facebook e YouTube, con la partecipazione dell’avvocato Walter Miceli. La discussione si concentrerà sul D.Lgs. 622024, che introduce nuove norme per gli alunni con disabilità, includendo aspetti relativi ai diritti, alla gestione delle GLO e alle certificazioni. La puntata si propone di approfondire le novità legislative e il loro impatto sulla scuola.

Giovedì 16 aprile alle ore 16.00 torna la rubrica giuridica di Orizzonte Scuola in diretta su Facebook e YouTube con l’avvocato Walter Miceli. Al centro dell’appuntamento, il D.Lgs. 622024 e le sue ricadute sugli alunni con disabilità, tra diritti, funzionamento del GLO e nuove modalità di certificazione. L'articolo D.Lgs. 622024: nuove regole per gli alunni con disabilità tra diritti, GLO e certificazioni. DIRITTO IN CATTEDRA con avv. Miceli.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Docenti in malattia: cosa si può fare davvero? Permessi, controlli e comportamenti da evitare. DIRITTO IN CATTEDRA con Avv. De MartinoTorna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata ai principali aspetti giuridici della vita scolastica, con un nuovo appuntamento... D.Lgs. 62/2024: nuove regole per gli alunni con disabilità tra diritti, GLO e certificazioni