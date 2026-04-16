DLgs 62 2024 | nuove regole per gli alunni con disabilità tra diritti GLO e certificazioni DIRITTO IN CATTEDRA con l’avv Miceli giovedi 16 aprile

Il 16 aprile alle 16 si terrà una diretta sui canali Facebook e YouTube di Orizzonte Scuola, intitolata

Giovedì 16 aprile alle ore 16.00 nuovo appuntamento in diretta su Facebook e YouTube con "Diritto in Cattedra", la rubrica giuridica di Orizzonte Scuola e l’avvocato Walter Miceli. Al centro dell’incontro, il D.Lgs. 622024 e le novità che riguardano gli alunni con disabilità, con un focus su diritti, GLO e nuove certificazioni. L'articolo D.Lgs. 622024: nuove regole per gli alunni con disabilità tra diritti, GLO e certificazioni. DIRITTO IN CATTEDRA con l’avv. Miceli giovedi 16 aprile.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

D.Lgs. 62/2024: nuove regole per gli alunni con disabilità tra diritti, GLO e certificazioni

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