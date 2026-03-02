Famiglia uccisa su via Collatina spunta una dashcam | Yaris a zig zag prima del frontale

Una famiglia composta da madre, padre e figlio è stata uccisa in un incidente sulla via Collatina a Roma. Una dashcam ha registrato un'auto, una Yaris, che si muoveva in zig zag prima dello scontro frontale. La procura ha aperto un’indagine per omicidio con dolo eventuale, coinvolgendo le tre vittime. La vicenda è ancora al centro delle indagini e non ci sono ulteriori dettagli disponibili.

La procura di Roma indaga per omicidio con dolo eventuale dopo la morte di Patrizia Capraro, Giovanni Battista Ardovini e Alessio Ardovini, madre, padre e figlio della famiglia distrutta sulla Collatina. Un piccolo passo in avanti che ha dato ufficialmente il via all'inchiesta che potrà contare. 🔗 Leggi su Romatoday.it Famiglia distrutta sulla Collatina, spunta una dashcam: Yaris a zig zag prima del frontaleLa procura di Roma indaga per omicidio con dolo eventuale dopo la morte di Patrizia Capraro, Giovanni Battista Ardovini e Alessio Ardovini, madre,... Guida a zig-zag e rischia di provocare un frontale: nei guai una 56enneVerso le 21:30 a Samedan, una pattuglia della Polizia Cantonale dei Grigioni ha individuato un'Audi RS Q3 nera che procedeva sulla Engadinstrasse... Altri aggiornamenti su Famiglia uccisa. Temi più discussi: Roma, ladri in fuga dalla polizia provocano incidente. Tre morti, distrutta una famiglia; Auto in fuga dalla polizia provoca incidente. Uccisa una famiglia di tre persone; Auto in fuga provoca un incidente a Roma, sterminata una famiglia; Roma: auto in fuga da polizia provoca un incidente. Uccisa una famiglia di tre persone. Auto in fuga dalla polizia provoca incidente. Uccisa una famiglia di tre personeAll'altezza di via Collatina, l'auto in fuga ha invaso il senso di marcia opposto, scontrandosi frontalmente con il veicolo su cui viaggiava la famiglia. L'impatto è stato violento: due dei passeggeri ... rainews.it Roma, ladri in fuga dalla polizia provocano incidente. Tre morti, distrutta una famigliaPatrizia Capraro, Giovanni Battista Ardovini e Alessio Ardovini sono morti nella notte. I fuggitivi sono stati poi arrestati. Uno è stato portato in carcere, gli altri due piantonati in ospedale. La t ... romatoday.it Roma, chi erano Giovanni Battista Ardovini, la moglie Patrizia e il figlio Alessio: la famiglia uccisa da un'auto in fuga. Il giovane era appena guarito da una malattia - facebook.com facebook Roma: auto in fuga da polizia provoca un incidente. Uccisa una famiglia di tre persone x.com