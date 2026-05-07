Sorteggio playoff Serie C | il programma delle partite del primo turno Nazionale

Nel primo pomeriggio, negli studi di “Sky Sport”, si è svolto il sorteggio per il primo turno dei playoff della Serie C Nazionale. Sono stati stabiliti gli abbinamenti tra le squadre che si sfideranno per accedere alle fasi successive della competizione. Le partite sono programmate per le prossime settimane, con date e orari ancora da definire ufficialmente. La composizione delle coppie è stata comunicata attraverso una diretta televisiva.

Nel primo pomeriggio negli studi di “Sky Sport” è stato effettuato il sorteggio dei playoff di Serie C (primo turno Nazionale), con dieci le squadre protagoniste, divise in due urne tra teste di serie: Renate, Ravenna, Salernitana, Lecco e Potenza e non teste di serie: Cittadella, Pianese, Casarano, Casertana e Campobasso. Le gare di andata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Foggia-Virtus Entella: streaming gratis LIVE e diretta tv Antenna Sud o Rai Sport?. Dove vedere Juventus U23-Renate streaming gratis e diretta tv in chiaro Sportitalia?.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfidadi Luca FiorettiJuventus Next Gen Vis Pesaro, i bianconeri si preparano al primo turno dei playoff forti del miglior piazzamento della loro storia La... Serie C. Pianese, trasferta a Terni con un obiettivo. Giocare in casa il primo turno dei playoffLa Pianese, sul campo, è impegnata a preparare la trasferta di Terni, atto finale della stagione, regolare, 2025/2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie C, i risultati del secondo turno dei playoff; Sorteggio playoff Serie C, primo turno Nazionale: data, orario e le squadre qualificate; Playoff Serie C, i risultati del secondo turno della Fase Girone: il Casarano dilaga contro il Cosenza, impresa della Pianese; Serie C, le teste di serie del sorteggio play off: terzo turno nazionale il 10 e 13 maggio, giovedì l'estrazione su Sky alle ore 12.30. DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF SERIE C | Video streaming tv: inizia l’estrazione! (oggi 7 maggio 2026)Diretta sorteggio playoff Serie C streaming video tv oggi 7 maggio 2026: scopriamo gli abbinamenti nel primo turno della fase nazionale. ilsussidiario.net Playoff Serie C, il sorteggio in diretta streaming del primo turno nazionaleL’appuntamento è per giovedì 7 maggio dalle 12.30, ad Area C, con il sorteggio live alle 12.30 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e in streaming sul sito di SkySport.it. L’estrazione sarà a cura di ... sport.sky.it Playoff #SerieC, il sorteggio in diretta streaming del primo turno nazionale alle 12.30 #SkySport x.com / - Definite le squadre del primo turno nazionale: sorteggio fissato per il 7 maggio. Entrano nel vivo i playoff di Serie C 2025/26 con il primo turno della fase nazionale. Il sorteggio degli a - facebook.com facebook