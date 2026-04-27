juventus next gen vis pesaro ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di serie c tutti i dettagli della sfida

La Juventus Next Gen si prepara a sfidare il Vis Pesaro nel primo turno dei playoff di Serie C, con la partita che si svolgerà in una data e orario ancora da ufficializzare. La formazione bianconera, grazie al miglior piazzamento della sua storia, affronta questa fase finale della competizione, mentre i dettagli sulla programmazione del match saranno comunicati nelle prossime ore.

di Luca Fioretti Juventus Next Gen Vis Pesaro, i bianconeri si preparano al primo turno dei playoff forti del miglior piazzamento della loro storia. La Juventus Next Gen scenderà sul campo del Moccagatta di Alessandria per disputare l’atteso primo turno dei playoff di Serie C. La formazione di Brambilla affronterà la Vis Pesaro in una sfida secca che promette scintille e spettacolo per tutti gli appassionati. Il fischio d’inizio di questo delicatissimo incontro è fissato per domenica 3 maggio alle ore 20:45. I bianconeri arrivano a questo fondamentale appuntamento con il morale a mille e grandissima consapevolezza. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO I ragazzi arrivano allo scontro decisivo potendo contare su un innegabile vantaggio competitivo accumulato durante l’annata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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