serie c pianese trasferta a terni con un obiettivo giocare in casa il primo turno dei playoff

La Pianese si prepara per la trasferta a Terni, in vista dell’ultimo turno della stagione regolare 20252026 in Serie C. La squadra sta concentrando le energie sulla partita che potrebbe determinare l’accesso ai playoff. La formazione toscana ha già conquistato il diritto di giocare in trasferta, mentre l’obiettivo rimane quello di ottenere una vittoria che le permetta di disputare il primo turno dei playoff in casa.

La Pianese, sul campo, è impegnata a preparare la trasferta di Terni, atto finale della stagione, regolare, 20252026. Dopo la conquista della salvezza con largo anticipo e il raggiungimento dei play off, l’obiettivo, sul monte Amiata, è chiaro: provare a giocare al Comunale il primo turno degli spareggi. Per centrarlo, però, servono un successo al Libero Liberati (fischio di inizio domenica alle 14,30, in contemporanea a tutte le altre partite in programma) e un pizzico di fortuna. A dare una carica in più alle zebrette, la consapevolezza di aver disputato, in ogni caso, un grandissimo campionato. La squadra di Birindelli, allora, avrà bisogno del sostegno dei suoi tifosi: I biglietti per il settore Curva Ovest dello stadio umbro possono essere acquistati online sul sito di VivaTicket o nei punti vendita autorizzati del circuito.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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