Sorteggio playoff della prima fase nazionale | il clou è Casertana-Salernitana

Il sorteggio dei playoff della prima fase nazionale ha stabilito che la partita più attesa sarà tra Casertana e Salernitana. Le altre sfide si svolgeranno con incontri di andata e ritorno il 10 e il 13 maggio, coinvolgendo Cittadella e Ravenna, Campobasso e Potenza, Pianese e Lecco, così come Casarano e Renate. Le squadre si preparano a disputare le partite secondo il calendario stabilito.

I playoff di Serie C entrano nel vivo. La mano di Gianluca Zambrotta, negli studi di Sky Sport, ha sorteggiato gli abbinamenti del primo turno della fase nazionale: entrano in gioco le terze dei tre gironi (Renate, Ravenna e Salernitana) più il Potenza, vincitore della Coppa Italia. Dalla fase a gironi arrivano Cittadella, Pianese, Campobasso, Casarano, Casertana e Lecco (migliore per ranking tra le quarte qualificate, quindi testa di serie). Si giocheranno gare di andata e ritorno, domenica 10 e mercoledì 13 maggio. Al termine dei 180’, in caso di parità complessiva, non sono previsti supplementari o rigori ma passeranno il turno le teste di serie in quanto meglio piazzate in campionato (si tratta delle squadre che giocano il ritorno in casa).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sorteggio playoff della prima fase nazionale: il clou è Casertana-Salernitana Notizie correlate Play Off Serie C, Prima fase Nazionale: effettuato il sorteggio, ecco gli accoppiamentiTempo di lettura: < 1 minutoDopo la disputa del secondo turno dei gironi andato in scena ieri sera, presso la sede della Lega Pro a Roma è stato... Leggi anche: Casertana tra Siracusa e derby: rientri in difesa e banco di prova in Sicilia prima della Salernitana Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il sorteggio dei Playoff di Serie C in diretta su Sky giovedì 7 maggio; Playoff Serie C: Salernitana, ecco le possibili rivali: quante sorprese!; Serie C, gir. C: Casarano e Casertana volano alla fase nazionale dei play-off; Salernitana: la corsa per la B, cresce l'attesa per il sorteggio. Sorteggio playoff della prima fase nazionale: il clou è Casertana-SalernitanaI playoff di Serie C entrano nel vivo. La mano di Gianluca Zambrotta, negli studi di Sky Sport, ha sorteggiato gli abbinamenti del primo turno della fase nazionale: entrano in gioco le terze dei tre ... gazzetta.it Casertana-Salernitana, è subito derby ai playoffCasertana-Salernitana: è subito derby nel primo turno della fase nazionale dei playoff. La sorte ha deciso l'incrocio tra i due club storicamente rivali in Campania. L'andata ... ilmattino.it Playoff Serie C, sorteggiato il primo turno nazionale: derby Casertana-Salernitana Grande attesa soprattutto per il derby campano tra Casertana e Salernitana, una delle sfide più affascinanti di questo turno playoff.... - facebook.com facebook Gli accoppiamenti del Primo turno fase nazionale dei playoff di Serie C: spicca il derby Casertana-Salernitana x.com