Sorteggio play-off Serie C | il Ravenna pesca il Cittadella

Il Ravenna ha scoperto il suo primo avversario per i play-off nazionali di Serie C, che sarà il Cittadella. La sfida sarà decisa attraverso un sorteggio effettuato il 7 maggio 2026. La squadra di casa affronterà l’avversario in una partita che determinerà l’accesso alle fasi successive della competizione. La data e l’orario dell’incontro sono ancora da definire.

Ravenna, 7 maggio 2026 – Sarà il Cittadella il primo avversario del Ravenna nei play-off nazionali della Serie C. L'andata si giocherà domenica 10 maggio (orario da definire, ma probabilmente in serata) nella città veneta, il ritorno mercoledì 13 al Benelli (sempre in serata). La squadra del presidente Ignazio Cipriani ha evitato così avversari scomodi (e lontani) come il Casarano, la Casertana e il Campobasso. Il Cittadella, che nel secondo turno dei play-off ha sconfitto ieri sera il Lumezzane, è già stato battuto in stagione dal Ravenna: 2 a 0 in agosto con reti di Matteo Motti nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. Adesso si rimette tutto in gioco, perché lo scenario è completamente: comunque i giallorossi sono testa di serie e in caso di parità passerebbero il turno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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