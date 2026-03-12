Sabato, la squadra di basket di serie B nazionale scenderà in campo per recuperare la partita contro Ravenna. L'Andrea Costa si avvicina alle ultime gare della stagione, cercando di migliorare la propria posizione in classifica. Tra i play-in e i possibili playoff, la formazione si prepara a affrontare le sfide decisive di questa fase finale. La partita rappresenta un passo importante nel cammino verso gli obiettivi stagionali.

Una manciata di partite prima della bandiera a scacchi per l’ Andrea Costa, pronta a lanciarsi nello sprint finale che deciderà la posizione in classifica. Archiviata aritmeticamente la questione salvezza, per l’Up c’è da confermare la possibilità di allungare l’annata con la post season, sia passando per i play-in dove finora i biancorossi hanno sempre veleggiato, magari provando a riacciuffare il posto diretto per i playoff, anche se sarà più difficile riprendersi quel sesto posto di un paio di settimane fa. Vero è che nessuno, né tra lo staff e la società, ha parlato di obiettivi sul campo a inizio stagione se non quel desiderio di "mostrare ogni volta la nostra faccia migliore" che coach Luca Dalmonte ha ribadito più volte, già a partire dalla presentazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B Nazionale: biancorossi in campo sabato per il recupero del match con Ravenna. Andrea Costa tra i play-in e il sogno playoff

Articoli correlati

Leggi anche: Basket serie B Nazionale: ore 18, al PalaRuggi arriva l’Adamant Ferrara di Sacco. Dalmonte: "Andrea Costa, prova di maturità»

Basket b nazionale. Andrea Costa, domani torna. SanguinettiVia al girone di ritorno per l’Andrea Costa, che inaugurerà domani pomeriggio contro la Virtus Roma la sua seconda parte di stagione.

Contenuti utili per approfondire Andrea Costa

Temi più discussi: Andrea Costa Imola - OraSì Ravenna: informazioni per i tifosi giallorossi; Basket B Nazionale, la Virtus Roma espugna Imola: Andrea Costa battuta 94-80; Verodol Livorno - UP Andrea Costa Basket Imola 73-67; BASKET: L'unità di Imola, Dalmonte, Bravi a superare le assenze | VIDEO.

Serie B Nazionale: una VeroDol CBD PL resiliente supera l’Andrea Costa ImolaLa Verodol CBD Pielle Livorno batte la Andrea Costa Imola per 73-67 e conquista la terza vittoria in una settimana, centrando anche il 25° successo stagionale al termine di una ... pianetabasket.com

Serie B - Lucarelli/Ebeling: con i liberi la Pielle tiene indietro l'Andrea CostaLa Verodol si fa rincorrere dall'Andra Doria per quaranta lunghi minuti. Arriva anche a +14 ma manca del colpo del KO. E se con un libero Sanguinetti riporta i romagnoli a un possesso di ... pianetabasket.com

Andrea Costa Imola Basket | Imola facebook