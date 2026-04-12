Al Bologna torna il sorriso Freuler e Orsolini ‘espugnano’ il Dall’Ara | contro il Lecce finisce 2-0

Il Bologna ha ottenuto una vittoria casalinga contro il Lecce con il punteggio di 2-0, riportando il sorriso tra i tifosi. In campo, il centrocampista Freuler e l’attaccante Orsolini hanno segnato i gol, contribuendo alla vittoria della squadra. La partita si è svolta allo stadio Dall’Ara e rappresenta una ripresa per il team, che torna ad ottenere i tre punti dopo alcune sfide senza successi.

Bologna, 12 aprile 2026 – Il Bologna torna ad “espugnare” il Dall’Ara: 2-0 al Lecce e ritorno al gol di Orsolini. Meglio di così. Rossoblù a -5 dal settimo posto, ma quello che conta di più è aver ritrovato la vittoria in casa, che mancava da troppo tempo - quasi due mesi -, e avere, si spera, riacceso ufficialmente anche Orso, dopo un lungo e, a tratti maledetto, digiuno da gol. C’è Pessina tra i pali e non Ravaglia: sorpresa, ma neanche troppo in realtà. Dietro Lucumi (squalificato in coppa) accanto a Casale, con Joao Mario e Miranda confermatissimi sulle fasce. In mezzo Freuler, affiancato da Moro e Sohm, davanti ancora e sempre Castro, supportato da Orsolini e Cambiaghi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al Bologna torna il sorriso, Freuler e Orsolini ‘espugnano’ il Dall’Ara: contro il Lecce finisce 2-0 Freuler e Orsolini piegano il Lecce, il Bologna vince 2-0 al Dall'AraPer i rossoblù una carica di energia pre-Birmingham, per i salentini ancora un ko. Bologna Lecce 2-0: a Italiano bastano Freuler e Orsolini, i rossoblu tengono vive le speranze europee. Cosa è successo al Dall’Aradi Luca FiorettiBologna Lecce 2-0: vittoria per Italiano, i rossoblù conquistano tre punti fondamentali per continuare a inseguire la qualificazione...