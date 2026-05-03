Il capitano della squadra tornerà in campo contro il Bologna, dopo aver subito un infortunio nelle settimane precedenti. Secondo quanto riportato, sarà presente nella partita, anche se ancora fasciato. La sua presenza si aggiunge ad altre eventuali novità dall’infermeria, che stanno influenzando le scelte dell’allenatore in vista della sfida. Nessun altro dettaglio sui giocatori ancora infortunio o sulle condizioni generali del gruppo.

Di Lorenzo, come rivela Il Mattino, giocherà contro il Bologna: il capitano azzurro torna a disposizione dopo l’infortunio, anche se ancora fasciato. Conte lo impiega dalla panchina o dal primo minuto, dipende dalle condizioni. Di Lorenzo: il ritorno graduale del capitano. Il difensore ha già ripreso ad allenarsi a Como durante la sosta. La fasciatura visibile non frena il rientro, segnale che il recupero procede secondo i piani. Conte non ha fretta di spingerlo oltre i limiti: l’estate e la preparazione a Dimaro rappresentano il vero obiettivo della riabilitazione. La sfida con il Bologna diventa occasione per testare la gamba in partita, ma senza rischi inutili.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Bologna, Di Lorenzo ma non solo: il punto dall’infermeria

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