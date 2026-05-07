Un uomo di 34 anni è stato arrestato mentre si trovava fuori casa, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Contestualmente, è stato eseguito anche un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 50 anni, condannato per reati legati alla droga. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell'ordine, che hanno portato a termine entrambe le misure restrittive.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno tratto in arresto un 34enne di Benevento per il reato di evasione. L’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso in Corso Garibaldi, all’altezza del civico 47, senza alcuna autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria e in violazione delle prescrizioni impostegli. Nel medesimo contesto operativo, i militari hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un 50enne, anch’egli residente nel beneventano. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, disponeva la carcerazione dell’uomo, riconosciuto definitivamente colpevole dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e truffa, commessi a Benevento rispettivamente negli anni 2019 e 2022.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sorpreso fuori casa nonostante i domiciliari: arrestato 34enne

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