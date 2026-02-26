Frignano sorpreso sotto casa della moglie nonostante il divieto | arrestato 49enne

Un uomo è stato sorpreso nei pressi dell'abitazione della moglie, nonostante un ordine che gli vietava di avvicinarsi. La presenza del 49enne è stata notata da chi si trovava sul posto, e immediatamente sono intervenuti gli agenti per verificare la situazione. La vicenda si è sviluppata rapidamente, portando all'arresto dell'uomo in quel momento.

Non avrebbe dovuto trovarsi lì. E invece era a pochi passi dalla casa della moglie, nonostante il divieto imposto dal giudice. È finito nuovamente in manette un 49enne di Frignano, arrestato dai carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta per aver violato le misure cautelari a cui era sottoposto. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era stato arrestato lo scorso 8 febbraio con l'accusa di minacce di morte e aggressione nei confronti della consorte. Per questo motivo nei suoi confronti era stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna. Nel corso di un controllo, i militari lo hanno sorpreso nelle immediate vicinanze dell'abitazione della moglie, accertando la violazione delle prescrizioni.