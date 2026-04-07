Sorpresi a scaricare vecchi arredi in plastica in un terreno agricolo | sorpresi e denunciati

Lo scorso 30 marzo, i carabinieri di Bondeno hanno intercettato due persone mentre stavano scaricando arredi in plastica su un terreno agricolo senza autorizzazione. Dopo averli individuati, sono stati denunciati alla Procura estense per abbandono illecito di rifiuti. L’intervento si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti nelle zone rurali.

Abbandono illecito di rifiuti. Resta alta l’attenzione per la tutela dell’ambiente da parte dei carabinieri di Bondeno, che lo scorso 30 marzo hanno sorpreso e denunciato alla Procura estense due persone per scarico non autorizzato. Giunti sul posto i carabinieri hanno colto sul fatto due persone, identificate in un 27enne e una 44enne, intente a scaricare illegalmente su di un terreno agricolo vecchi arredi in plastica (tavoli e sedie) e voluminose radici arboree. L’intervento dei militari ha interrotto e impedito ulteriori operazioni di scarico, facendo così scattare per i due una denuncia per abbandono illecito di rifiuti, mentre il materiale è stato recuperato e smaltito presso un centro raccolta autorizzato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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