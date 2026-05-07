Aversa sorpresi a rubare un’auto all’esterno dell’ospedale Moscati | arrestati

Due uomini di 30 e 20 anni, provenienti dall’area napoletana, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Caserta mentre tentavano di rubare un’auto all’esterno dell’ospedale di Aversa. I poliziotti sono intervenuti e li hanno fermati sul posto, impedendo il furto. L’episodio si è verificato nel pomeriggio davanti alla struttura sanitaria, dove i due sono stati colti in flagranza di reato.

Sorpresi a rubare auto all'esterno dell'ospedale di Aversa. La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato due uomini di 30 e 20 anni, provenienti dall’area napoletana, ritenuti responsabili del tentato furto di un’autovettura. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, rientra nell’ambito dei controlli straordinari del territorio intensificati dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa. A far scattare l’intervento è stata una pattuglia della Squadra Volante che, durante un servizio di controllo nei pressi dell’ospedale “Moscati”, ha notato due auto ferme nel piazzale antistante la struttura sanitaria.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, sorpresi a rubare un’auto all’esterno dell’ospedale Moscati: arrestati Notizie correlate Sorpresi a rubare in un immobile: arrestati due uominiTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri dell’Aliquota Operativa e Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno arrestato 2 persone, ritenute... Catania, sorpresi a spacciare droga dal finestrino dell’auto: due pusher arrestatiABBONATI A DAYITALIANEWS Fermati durante una cessione di stupefacenti Due pusher catanesi sono stati sorpresi mentre vendevano droga direttamente dal...