Un uomo sopravvissuto agli eventi del 7 ottobre ha raccontato di essere stato tenuto prigioniero da Hamas, aggiungendo di non aver mai perso la speranza durante il periodo di detenzione. La sua testimonianza è arrivata a distanza di mesi dai fatti, lasciando spazio a riflessioni sul tempo trascorso e sulle difficoltà affrontate. La narrazione si inserisce in un contesto di lungo percorso tra momenti di prigionia e la fase successiva al rilascio.

Ferrara, 7 maggio 2026 – C’è un prima che non esiste più e un dopo che fatica ancora a trovare un nome. In mezzo, il buio della prigionia, il tempo che si sfilaccia e la memoria che diventa l’unico appiglio per restare vivi. Dall’inferno, ci si esce lentamente. Quel confine sottile tra resistenza e abisso riemerge con la voce di Eli Sharabi, sopravvissuto al pogrom del 7 ottobre perpetrato dai tagliagole di Hamas, che oggi pomeriggio alle 17 sarà ospite a Ferrara nella Sala del Tempio per il premio letterario Adei Wizo. Non solo un autore, ma un uomo che ha attraversato la perdita e ha scelto di trasformarla in racconto. Nel suo libro The Hostage, (Newton Compton) ogni giorno è una prova e ogni ricordo una ancora: la vita, ridotta all’essenziale, si misura nel battito ostinato della speranza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sopravvissuto ai fatti del 7 ottobre, Eli Sharabi: “Prigioniero di Hamas, ma non ho mai perso la speranza”

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