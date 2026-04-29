Premio Adei Wizo a Eli Sharabi con ‘L’ostaggio’

Nella XXVI edizione del premio letterario Adei Wizo Adelina Della Pergola sono stati premiati due autori per due libri che affrontano temi legati al presente e alla memoria. Il riconoscimento è stato assegnato a Eli Sharabi per il suo romanzo intitolato ‘L’ostaggio’. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di attenzione verso le opere che esplorano diverse prospettive sulla realtà contemporanea.

Due libri, due sguardi profondamente diversi sul presente e sulla memoria, segnano la XXVI edizione del premio letterario Adei Wizo Adelina Della Pergola. A vincere sono L’ostaggio di Eli Sharabi (Newton Compton Editori) e, per la sezione ragazzi, I cugini Meyer di Vittorio Giardino (Rizzoli Lizard). I due titoli sono il risultato del voto di due giurie molto particolari, chiamate a leggere i titoli finalisti: la prima composta da oltre 500 lettrici provenienti da tutta Italia, la seconda dagli studenti delle scuole superiori, anch’essi di tutta Italia, che hanno aderito all’iniziativa. Nella sezione principale, L’ostaggio ha superato Il grande frastuono di Roy Chen (Giuntina), classificatosi al secondo posto e Patrilineare di Enrico Fink (Lindau Edizioni).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premio Adei Wizo a Eli Sharabi con ‘L’ostaggio’ Notizie correlate Mercati ostaggio della geopolitica: da Medio Oriente ai tassi, cresce premio per rischio globaleLe tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a riflettersi sui mercati globali, con impatti rilevanti su energia, inflazione e politiche monetarie. Rapina con sequestro nella villa dell’ex senatore leghista. Filippi picchiato, in ostaggio con la famiglia. Bottino da 3 milioni di euroVicenza, 18 aprile 2026 – Ammonta intorno ai 3 milioni di euro, tra orologi e borse di lusso, il bottino della rapina con sequestro nella villa...