L’attacco alla sinagoga del Michigan avvenuto all’inizio del mese è stato ufficialmente definito come un atto di terrorismo. Le autorità hanno confermato che l’azione è stata ispirata da Hezbollah. Non sono stati resi noti dettagli sui responsabili o sulle modalità dell’attacco, ma l’evento ha provocato preoccupazioni in merito alla sicurezza delle comunità ebraiche nella regione.

L ’attacco contro la sinagoga del Michigan, avvenuto all’inizio del mese, è stato ufficialmente classificato come un atto di terrorismo ispirato da Hezbollah. A riferirlo sono le autorità federali statunitensi, dopo una conferenza stampa dell’FBI che ha fornito nuovi dettagli sull’episodio e sul profilo dell’attentatore. Le indagini, ancora in corso, indicano un caso di radicalizzazione individuale alimentata da contenuti estremisti online e dalle dinamiche geopolitiche internazionali. Le autorità avevano subito indagato sulle segnalazioni secondo cui l'attentatore avrebbe dichiarato di avere avuto familiari uccisi in un attacco aereo israeliano in Libano nei giorni precedenti l’attentato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'attacco alla sinagoga del Michgan è stato "terrorismo ispirato da Hezbollah"

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