Il 1982, un mercoledì di maggio, segna un giorno particolare per l'attrice italiana Sophia Loren, che trascorre 17 giorni in carcere. La città di Caserta si presenta con un cielo grigio e un’atmosfera tesa, mentre si susseguono le ore di detenzione. La vicenda diventa parte di un episodio che verrà ricordato nel tempo, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici sulla causa o le circostanze.

È un irreale mercoledì di maggio del 1982. Il cielo sopra Caserta ha il colore del piombo, mentre l’aria si addensa di attesa. L’Italia, sospesa tra il rito del caffè e il batticuore dei Mondiali di Spagna, sta assistendo ad un cortocircuito che ha del cinematografico, eppure è cronaca pura che sfuma presto in leggenda popolare. La donna più ammirata del pianeta, l’incarnazione stessa della bellezza mediterranea, varca la soglia del carcere femminile. Sophia Loren, la Diva delle dive, entra in cella. Ma come è potuto succedere? L’accusa è un macigno: evasione fiscale. Una serie di conteggi che per lo Stato non tornano affatto. E che fanno approdare ad una conclusione drammatica, personalmente e mediaticamente: la Loren deve andare in carcere per una presunta evasione fiscale di 922 milioni di lire.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Non sono nessuno”. Quei 17 giorni in carcere di Sophia Loren

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