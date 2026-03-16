Il 16 marzo 2026 il presidente della Repubblica ha commentato pubblicamente il tema dei suicidi in carcere, definendoli una sconfitta dello Stato. Le sue parole sono state pronunciate durante un evento ufficiale e hanno attirato l’attenzione sulle problematiche del sistema penitenziario italiano, evidenziando la gravità di questa realtà che coinvolge persone private della libertà.

Il 16 marzo 2026 segna un momento di profonda riflessione per le istituzioni italiane grazie alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante un incontro ufficiale con il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e una delegazione della Polizia Penitenziaria, la massima carica dello Stato ha affrontato con estrema severità e partecipazione umana il tema drammatico dei decessi volontari all’interno delle strutture carcerarie. L’intervento presidenziale non si è limitato a una semplice constatazione statistica, ma ha assunto i connotati di un monito etico rivolto all’intera nazione. Mattarella ha definito... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mattarella: “I suicidi in carcere sono una sconfitta dello Stato”

Articoli correlati

Mattarella: «Suicidi in carcere sono una sconfitta dello Stato»«Vi sono tanti problemi, il primo dei quali è la piaga dei suicidi che non si attenua: ciascuno di questi casi è una sconfitta dello Stato a cui sono...

“Una sconfitta dello Stato”, Schillaci e la mobilità sanitaria“Quando un cittadino sale su un treno per farsi operare a mille chilometri da casa perché nella sua Regione non ci sono le competenze, non è mobilità...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mattarella I suicidi in carcere sono...

Discussioni sull' argomento Mattarella, i suicidi in carcere sono una sconfitta dello Stato; Suicidio di Laura Chiovelli, dopo 8 mesi dalla sentenza motivazioni non depositate.

Mattarella: «Suicidi in carcere sono una sconfitta dello Stato»Il presidente della Repubblica ha incontrato il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria ... msn.com

Mattarella: 'I suicidi in carcere sono una sconfitta dello Stato'Vi sono tanti problemi, il primo dei quali è la piaga dei suicidi che non si attenua: ciascuno di questi casi è una sconfitta dello Stato a cui sono affidate le vite dei detenuti. ansa.it

'Suicidi in carcere sono una sconfitta dello Stato. Questa piaga non si attenua. Difficoltà per sovraffollamento e poco personale'. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenzia - facebook.com facebook

Referendum giustizia, i sostenitori del Sì “arruolano” il presidente Mattarella: ma il Colle reagisce x.com