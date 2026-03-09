Servizio Civile a Messina 26 posti disponibili | Cesv apre le candidature per quattro progetti

Il CESV Messina ha aperto le candidature per il Servizio Civile Universale, offrendo 26 posti disponibili suddivisi in quattro progetti diversi. Le opportunità sono rivolte ai giovani interessati a partecipare a iniziative che riguardano la cittadinanza attiva, l’assistenza sociosanitaria e l’inclusione educativa. Le domande possono essere presentate da chi desidera impegnarsi in queste aree durante il periodo di servizio.

Il CESV Messina lancia la nuova stagione del Servizio Civile Universale, offrendo ai giovani 26 opportunità tra quattro progetti che spaziano dalla cittadinanza attiva all’assistenza sociosanitaria e all’inclusione educativa. La scadenza per inviare le candidature è fissata alle ore 14 dell’8 aprile 2026, e per supportare i partecipanti l’ente ha attivato uno Sportello Informativo dedicato a tutte le iniziative del bando 2026-2027. Tra i progetti, “Ri-generazioni Civiche” del programma Diritti in Rete – Giovani e Volontariato per Comunità Inclusive punta a rafforzare il protagonismo giovanile e il tessuto sociale del territorio metropolitano di Messina, con azioni di educazione civica, partecipazione pubblica e rigenerazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

