Agenzia delle Entrate 2026 concorsi anche senza laurea | scadenze e posti disponibili

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato il calendario dei concorsi per il 2026, con molte posizioni aperte anche senza richiesta di laurea. Sono disponibili numerosi posti e le scadenze per la presentazione delle domande sono state comunicate. L’iniziativa permette a un pubblico più vasto di partecipare, offrendo nuove possibilità di inserimento nel settore pubblico.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il calendario dei concorsi 2026, aprendo nuove opportunità per chi vuole entrare nel mondo della pubblica amministrazione. Le selezioni riguardano diversi profili professionali, dalle aree amministrative a quelle tecniche, e richiedono requisiti specifici per partecipare. Con l'avvio delle procedure concorsuali, migliaia di candidati stanno valutando le possibilità offerte, informandosi su titoli di studio richiesti, esperienza professionale e modalità di presentazione della domanda. Il numero di posti complessivi varia a seconda del bando specifico, ma le previsioni parlano di diverse centinaia di nuove assunzioni distribuite su tutto il territorio nazionale.