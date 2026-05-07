Sonego-Buse oggi in tv ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi in televisione sarà trasmesso l’incontro tra Sonego e Buse, valido per l’ATP di Roma 2026. La sessione serale prevede il ritorno di un giocatore che in passato ha scritto alcune delle pagine più significative del torneo al Foro Italico. La partita sarà disponibile anche in streaming, consentendo agli appassionati di seguire l’evento da casa o in mobilità. L’orario di inizio e il programma completo sono stati comunicati dagli organizzatori.

Sessione serale con ritorno di qualcuno che al Foro Italico è stato grande anticipatore di momenti storici. In una fase tennistica già ricca di soddisfazioni per l’Italia a quel tempo, Lorenzo Sonego, nel 2021, riuscì ad agguantare una meravigliosa semifinale agli Internazionali d’Italia, spaventando anche Novak Djokovic in una giornata da due match dopo i tanti problemi legati alla programmazione in tempo di Covid. LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-BUSE NON PRIMA DELLE 19.00 Il torinese stavolta esordirà contro il peruviano Ignacio Buse, giocatore emerso in tempi recenti, interessante prospetto da terra rossa e continuatore di una tradizione che ha...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sonego-Buse oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Sonego-Buse oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSessione serale con ritorno di qualcuno che al Foro Italico è stato grande anticipatore di momenti storici. Berrettini-Buse oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà il peruviano Ignacio Buse ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech: il tennista romano esordirà sulla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sonego-Buse: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; Sonego-Buse oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Lorenzo Sonego - Ignacio Buse - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; Diretta Sonego - Buse (Internazionali BNL d'Italia). LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente peruvianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo ... oasport.it Sonego-Buse oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSessione serale con ritorno di qualcuno che al Foro Italico è stato grande anticipatore di momenti storici. In una fase tennistica già ricca di ... oasport.it TV 8 dalle ore19,00 !SONEGO vs I. BUSEFORZA LORENZO! - facebook.com facebook Il programma di domani. Con ben 8 italiani in gara. Aprono Berrettini e Paolini sul Centrale. Chiudono Sonego vs Buse e Sabalenka vs Krejcikova #Ibi26 x.com