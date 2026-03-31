Berrettini-Buse oggi in tv ATP Marrakech 2026 | orario programma streaming

Oggi Matteo Berrettini sfiderà Ignacio Buse nei sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech, in un match che sarà trasmesso in televisione. La partita si giocherà sul campo principale e sarà possibile seguirla anche in streaming. L'incontro rappresenta una fase importante della competizione, che prosegue con altri incontri già programmati per questa giornata.

Matteo Berrettini affronterà il peruviano Ignacio Buse ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech: il tennista romano esordirà sulla terra rossa della località marocchina contro il numero 7 del tabellone, avversario decisamente scomodo e che potrebbe creare diversi problemi al nostro portacolori. Il finalista di Wimbledon 2021 tornerà in scena dopo essere stato eliminato al terzo turno del Masters 1000 di Miami (grande vittoria contro Bublik, ma poi ko contro Vacherot) e spera di farsi largo sul mattone tritato africano. L’appuntamento è per oggi (martedì 31 marzo): sarà il terzo match a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, dove in precedenza si giocheranno Cinà-Muller e Bellucci-Bennani, per una giornata a forti tinte italiane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Berrettini-Buse oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streaming Articoli correlati Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streamingDopo la parentesi sul cemento americano di Indian Wells e Miami, il circuito internazionale propone ora il primo vero torneo sulla terra rossa. Dove vedere in tv Berrettini-Buse oggi, ATP Rio 2026: orario, programma, streamingIl match dei quarti di finale che vedrà protagonista il tennista romano sarà il secondo di giornata, con il programma che scatterà alle ore 21. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere Berrettini-Buse all'Atp 250 in Marocco; Live Ignacio Buse - Matteo Berrettini - Rio de Janeiro Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/02/2026; Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streaming; Buse-Berrettini, ATP Marrakech: il romano a caccia del riscatto. Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streamingDopo la parentesi sul cemento americano di Indian Wells e Miami, il circuito internazionale propone ora il primo vero torneo sulla terra rossa. Dal 30 al ... oasport.it Berrettini-Buse a Marrakech: l'azzurro cerca la rivincita sulla terraMatteo Berrettini si prepara a fare il suo esordio sulla terra rossa di Marrakech, tornando protagonista nel circuito ATP. Il tennista romano parteciperà all'ATP 250 Grand Prix Hassan II, dopo l'elimi ... it.blastingnews.com Luciano Darderi guida il tabellone di Marrakech e probabilmente avrà il derby con Bellucci all'esordio. Per Berrettini rivincita contro Buse, Cinà ci prova con Muller - facebook.com facebook Usciti i tabelloni degli ATP 250 della prossima settimana 4 italiani saranno impegnati a Marrakech: Darderi, testa di serie n°1, avrà il bye al primo turno, Berrettini sfiderà Ignacio Buse, Bellucci il marocchino Bennani (WC), mentre Federicò Cinà se la vedrà x.com