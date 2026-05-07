Sonego-Buse oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputerà l'incontro tra Sonego e Buse nell'ambito dell'ATP Roma 2026. La partita si svolgerà nella sessione serale e vedrà il ritorno di un giocatore che in passato ha segnato alcune delle tappe più importanti del torneo al Foro Italico. Gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta televisiva e tramite streaming.

Sessione serale con ritorno di qualcuno che al Foro Italico è stato grande anticipatore di momenti storici. In una fase tennistica già ricca di soddisfazioni per l’Italia a quel tempo, Lorenzo Sonego, nel 2021, riuscì ad agguantare una meravigliosa semifinale agli Internazionali d’Italia, spaventando anche Novak Djokovic in una giornata da due match dopo i tanti problemi legati alla programmazione in tempo di Covid. Il torinese stavolta esordirà contro il peruviano Ignacio Buse, giocatore emerso in tempi recenti, interessante prospetto da terra rossa e continuatore di una tradizione che ha in Jaime Yzaga e Luis Horna esponenti di un signor livello (l’uno fu capace di battere più volte Sampras e una volta Agassi, l’altro è ricordato per aver battuto Federer al Roland Garros 2003, ma non solo).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sonego-Buse oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Berrettini-Buse oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà il peruviano Ignacio Buse ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech: il tennista romano esordirà sulla... Sonego-Martinez oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingOltre a Lorenzo Musetti, anche l’unico altro azzurro in gara Lorenzo Sonego comincerà il suo cammino nel tabellone principale dell’ATP 500 di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sonego-Buse oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Lorenzo Sonego - Ignacio Buse - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; Sonego-Buse: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP. Sonego-Buse oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSessione serale con ritorno di qualcuno che al Foro Italico è stato grande anticipatore di momenti storici. In una fase tennistica già ricca di ... oasport.it LIVE Sonego-Lajovic 3-6, 6-7, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sconfitta all’esordio per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-MOLLER (QUARTO MATCH DALLE ... oasport.it TV 8 dalle ore19,00 !SONEGO vs I. BUSEFORZA LORENZO! - facebook.com facebook Il programma di domani. Con ben 8 italiani in gara. Aprono Berrettini e Paolini sul Centrale. Chiudono Sonego vs Buse e Sabalenka vs Krejcikova #Ibi26 x.com