Sonego-Martinez oggi in tv ATP Barcellona 2026 | orario programma streaming

Oggi in televisione si può seguire la partita tra Lorenzo Sonego e Pedro Martinez, nel primo turno dell’ATP 500 di Barcellona del 2026. Sonego, insieme a Musetti, rappresenta l’Italia nel torneo, e affronterà un qualificato spagnolo al suo debutto nel tabellone principale. La sfida si svolgerà in un orario stabilito e sarà possibile seguirla anche in streaming.

Oltre a Lorenzo Musetti, anche l’unico altro azzurro in gara Lorenzo Sonego comincerà il suo cammino nel tabellone principale dell’ ATP 500 di Barcellona 2026 sfidando al debutto il qualificato spagnolo Pedro Martinez. Un match tutt’altro che banale per il torinese, al rientro dopo un lungo stop causato da un problema al polso che lo ha tenuto ai box per quasi tre mesi. LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11.00 Il trentenne italiano non gioca una partita ufficiale dal 22 gennaio, quando perse in tre set il derby con l’amico Musetti al secondo turno degli Australian Open, ed in questo periodo di pausa è sceso al 66° posto della classifica mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sonego-Martinez oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streaming Dove vedere in tv Sonego-Martinez, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingOltre a Lorenzo Musetti, anche l’unico altro azzurro in gara Lorenzo Sonego comincerà il suo cammino nel tabellone principale dell’ATP 500 di... Musetti-Landaluce oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti torna in campo nella giornata di martedì 14 aprile per affrontare lo spagnolo Martin Landaluce nel primo turno dell’ATP 500 di...