Cosa deve fare Meloni per non perdere il Referendum sulla Giustizia | il nuovo sondaggio di Fanpageit

Il nuovo sondaggio di Fanpage.it rivela che il sostegno al No nel referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo, sta crescendo. La causa di questa tendenza è l’aumento delle preoccupazioni tra gli elettori riguardo alle modifiche proposte, percepite come rischiose. Giorgia Meloni si trova ora di fronte alla sfida di convincere gli indecisi e rassicurare gli elettori più scettici. Per evitare una sconfitta, deve agire rapidamente e proporre soluzioni chiare e concrete. La campagna si intensifica a poche settimane dal voto.

In vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, il No sta registrando una rimonta nei sondaggi. Secondo la rilevazione dell'osservatorio Delphi pubblicata da Fanpage.it oggi il Sì è al 51,5%, il No al 48,5%. Manca un mese, in cui molto potrebbe dipendere dalle decisioni di Giorgia Meloni. Ne abbiamo parlato con Gian Piero Travini, analista di Piave Digital Agency.